Российские флаги запретили проносить болельщикам на Олимпиаде-2018

24.01.2018 17:23 На зимней Олимпиаде-2018 в Южной Корее даже болельщикам запрещено проносить российский флаг на трибуны. Такое решение опубликовал Международный олимпийский комитет (МОК) на своем сайте.



Указывается, что на трибуны запрещено проносить флаги стран, которые не принимают участия в Олимпиаде, а сборная Россия как раз и отстранена от Игр. Ее представители будут выступать как "спортсмены-олимпийцы из России" под олимпийским флагом.



"Флаги стран, не участвующих в Олимпийских играх - запрещены", - пояснили в оргкомитете Игр в Пхенчхане. Флаги запрещено проносить на все соревнования Олимпиады-2018 и тренировочные объекты Игр.















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