Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Российские флаги запретили проносить болельщикам на Олимпиаде-2018


24.01.2018   17:23
На зимней Олимпиаде-2018 в Южной Корее даже болельщикам запрещено проносить российский флаг на трибуны. Такое решение опубликовал Международный олимпийский комитет (МОК) на своем сайте.

Указывается, что на трибуны запрещено проносить флаги стран, которые не принимают участия в Олимпиаде, а сборная Россия как раз и отстранена от Игр. Ее представители будут выступать как "спортсмены-олимпийцы из России" под олимпийским флагом.

"Флаги стран, не участвующих в Олимпийских играх - запрещены", - пояснили в оргкомитете Игр в Пхенчхане. Флаги запрещено проносить на все соревнования Олимпиады-2018 и тренировочные объекты Игр.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Премьер-министр Грузии подчеркнул в Давосе успехи страны в борьбе с коррупцией
В Грузии создается информационный центр по торговле с Китаем
Обязательная регистрация такси может увеличить стоимость услуг
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Гальском районе обнаружен схрон оружия и боеприпасов
В деревнях Абхазии будут выбирать президента России
В Сухуми ограбили морг
Воронежцев избили и ограбили в Абхазии
Граждане Узбекистана устроили поножовщину в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
СМИ: Ни одна страна ЕС не требует приостановки безвизового режима с Грузией
В Грузии создается Пенсионное агенство
Регистрация такси в Тбилиси станет обязательной
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна