Стали известны соперники Грузии в «Лиге наций»

24.01.2018 21:32 Сегодня в Лозанне прошла жеребьёвка «Лиги наций» УЕФА. Национальная сборная Грузии была посеяна в первой группе турнира D, также как и Беларусь, Македония и Азербайджан.



В жеребьёвке участвовал известный в прошлом футболист, игрок лондонского «Арсенала» и испанской «Барселоны» Александр Глеб. В итоге, Грузия попала в группу I , где соперниками сборной Грузии будут: Латвия, Казахстан и Андорра.



Группы были распределны следующим образом:



Группа 1: Андорра, Казахстан, Латвия, Грузия.



Группа 2: Сан-Марино, Молдова, Люксембург, Беларусь.



Группа 3: Косово, Мальта, Фарерские острова, Азербайджан.



Группа 4: Гибралтар, Лихтенштейн, Армения, Македония.



Календарь матчей «Лиги наций» УЕФА:



Тур 1: 6-8 сентября 2018 года

Тур 2: 9-11 сентября 2018 года

Тур 3: 11-13 октября 2018 года

Тур 4: 14-16 октября 2018 года

Тур 5: 15-17 ноября 2018 года

Тур 6: 18-20 ноября 2018 года

Жеребьевка финальной стадии: начало декабря 2018 года



Финальная стадия: 5-9 июня 2019 года



Жеребьевка стыковых матчей ЕВРО-2020: 22 ноября 2019 года



Стыковые матчи ЕВРО-2020: 26-31 марта 2020 года















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