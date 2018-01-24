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Выставка «Живая культура трех видов грузинского алфавита» открылась в Совете Европы (Видео)
24.01.2018 21:39
В Страсбурге, здании Совета Европы сегодня официально открылась выставка «Живая культура трех видов грузинского алфавита».
В течение недели у членов ассамблеи и гостей будет возможность ознакомится с грузинским алфавитом.
ЮНЕСКО признала три вида грузинской письменности мировым наследием в 2016 году. Решение было принято на 11-й сессии межправительственного нематериального комитета ЮНЕСКО, которое прошло в Эфиопии.
ЮНЕСКО включила в список нематериального культурного наследия три вида грузинской письменности – Асомтаврули (Мргвловани), Мхедрули и Нусхури.
У гостей выставки была возможность ознакомится с журналами «Парламент» и «Дипломат», а также продегустировать грузинское вино.
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