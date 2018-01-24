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Сабанадзе: Вопрос о значительном росте числа соискателей убежища из Грузии поставили Швеция и Исландия
24.01.2018 21:40
По словам посла Грузии в Евросоюзе Наталии Сабанадзе, на вчерашней встрече визовой группы Совета Евросоюза вопрос о значительном росте числа соискателей убежища из Грузии поставили Швеция и Исландия.
В разговоре с Первым каналом, Наталья Сабанадзе заявила, что речи о приостановке безвизового режима для граждан Грузии нет.
«На встрече в Брюсселе состоялось плановое рассмотрение в рамках визовой группы. В основном, отчет касался других стран, но говорили и о Грузии. Обсуждение прошло хорошо для нашей страны. Две страны – Швеция и Исландия отметили, что выросло число соискателей убежища. Была выражена печаль, однако это было оценочное рассмотрение и ничего более. Нет речи о задействовании механизма приостановки визового режима для граждан Грузии, это неверная интерпретация, распространенная в некоторых СМИ», — заявила Наталья Сабанадзе.
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