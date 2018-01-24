Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Начинается разработка мероприятий для восстановления экосистемы промышленных озер


24.01.2018   21:56
Начинается разработка мероприятий для восстановления экосистемы промышленных озер
Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства начинает разработку мероприятий для восстановления экосистемы промышленных озер в Самцхе-Джавахети.

По информации ведомства, в регионе находился министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

В Самцхе-Джавахети находятся семь промышленных озер, пять из которых (Бугдашени, Табацкури, Чанчали, Карцихи и Мадатапа) входят в охраняемые территории, а два озера – Паравани и Сагамо остаются за пределами регуляций.

Министерство начинает исследование экосистемы существующих двух озер, и в рамках активной коммуникации с населением, разработает такую схему, которая осуществит восстановление и регуляцию экосистемы.

Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства ознакомился с положением с точки зрения животноводства и вопросами традиционного производства сыра.

Леван Давиташвили заинтересовался производством сыра в женском монастыре, которое известно под названием «Сыр фокийского монастыря» и матушки производят его уже 7 лет.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Премьер-министр Грузии подчеркнул в Давосе успехи страны в борьбе с коррупцией
В Грузии создается информационный центр по торговле с Китаем
Обязательная регистрация такси может увеличить стоимость услуг
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Гальском районе обнаружен схрон оружия и боеприпасов
В деревнях Абхазии будут выбирать президента России
В Сухуми ограбили морг
Воронежцев избили и ограбили в Абхазии
Граждане Узбекистана устроили поножовщину в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
СМИ: Ни одна страна ЕС не требует приостановки безвизового режима с Грузией
В Грузии создается Пенсионное агенство
Регистрация такси в Тбилиси станет обязательной
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна