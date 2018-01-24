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Начинается разработка мероприятий для восстановления экосистемы промышленных озер
24.01.2018 21:56
Начинается разработка мероприятий для восстановления экосистемы промышленных озер
Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства начинает разработку мероприятий для восстановления экосистемы промышленных озер в Самцхе-Джавахети.
По информации ведомства, в регионе находился министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.
В Самцхе-Джавахети находятся семь промышленных озер, пять из которых (Бугдашени, Табацкури, Чанчали, Карцихи и Мадатапа) входят в охраняемые территории, а два озера – Паравани и Сагамо остаются за пределами регуляций.
Министерство начинает исследование экосистемы существующих двух озер, и в рамках активной коммуникации с населением, разработает такую схему, которая осуществит восстановление и регуляцию экосистемы.
Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства ознакомился с положением с точки зрения животноводства и вопросами традиционного производства сыра.
Леван Давиташвили заинтересовался производством сыра в женском монастыре, которое известно под названием «Сыр фокийского монастыря» и матушки производят его уже 7 лет.
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