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Зоидзе: Беспощадная борьба со сбытчиками наркотиков не должна перерастать в борьбу с потребителями


24.01.2018   21:56
Обсуждение законодательного пакета в связи с либерализацией наркополитики в первом чтении пройдет, предположительно, в начале февраля или конце марта.

Как заявил Первому каналу председатель парламентского комитета здравоохранения Акакий Зоидзе, наркополитику нужно изменить так, чтобы беспощадная борьба со сбытчиками наркотиков не перерастала в борьбу с потребителями.

«Важным моментом в новой инициативе является то, чтобы мы провели грань между сбытом и потреблением, а также поощрением потребления наркотиков и гуманным отношением. Мы должны протянуть потребителям наркотиков руку помощь и вместо тюрьмы, должны проводить им реабилитацию и лечение и вернуть в общество. Здоровая часть общества соглашается по трем принципам, которые касаются беспощадной борьбы со сбытчиками, превенции, лечения потребителей наркотиков и шанс их возвращения в общество», — отмечает Зоидзе.









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