Microsoft поможет Грузии в осуществлении образовательных проектов

24.01.2018 21:59 Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели, находящийся официальным визитом в Лондоне, продолжает встречи со своими зарубежными коллегами и представителями сферы образования.



На этот раз министр встретился с представителями Microsoft, где стороны обсудили внедрение в общее образование современных технологий, в частности виртуальных игр и программ Microsoft, которые сделают учебный процесс эффективным и интересным.



По заявлению Министерства образования, образовательные компьютерные игры и программы позволят учащимся изучать естественные науки посредством игр, и одновременно развивать навыки, необходимые для жизни, такие как командная работа, творческое мышление и т.д.



В ходе двусторонней встречи представители Microsoft заострили внимание на опыте, накопленном в области переподготовки преподавателей, и пообещали поддержать министерство в реализации различных проектов.



В результате встречи было решено, что в ближайшем будущем один из самых популярных образовательных ресурсов Microsoft в мире будет доступным для учеников на грузинском языке.















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