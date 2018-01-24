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На батумском побережье выбросило мертвого дельфина
24.01.2018 22:10
На батумском побережье море выбросило мертвого дельфина. Информацию распространяет глава службы мониторинга рыболовства и Черного моря Национального агентства окружающей среды Арчил Гучманидзе.
Это второй случай выброса млекопитающего в январе. Еще одного мертвого дельфина в Батуми нашли несколько дней назад.
На данном этапе в службе мониторинга рыболовства и Черного моря Национального агентства окружающей среды заявляют, что каких-либо инфекционных заболеваний не зафиксировано.
«Мы думаем, что этот конкретный случай может быть связан с сильным штормом», — заявляет Арчил Гучманидзе.
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