Состоится встреча по вопросу изучения в школах истории религий

24.01.2018 22:12 Состоится встреча по вопросу изучения в школах истории религий В молодежном центре патриархии завтра в 18:00 состоится встреча по вопросу изучения в школах истории религий.



Как сообщил «IPN» протоиерей Андриа Джагмаидзе, с благословения Святейшего с обществом продолжаются беседы на актуальные темы.



«На сей раз на встрече выслушаем мнения в связи с изучением в школах истории религий. Будут приглашены представители министерств образования и культуры, руководители соответствующих комитетов парламента, представители офиса Народного защитника, Совета религии, различных конфессий и неправительственных организаций», - сообщил отец Андриа.



С благословения патриарха встречи в молодежном центре патриархии периодически проводятся с октября прошлого года.

















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