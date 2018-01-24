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Состоится встреча по вопросу изучения в школах истории религий
24.01.2018 22:12
Состоится встреча по вопросу изучения в школах истории религий В молодежном центре патриархии завтра в 18:00 состоится встреча по вопросу изучения в школах истории религий.
Как сообщил «IPN» протоиерей Андриа Джагмаидзе, с благословения Святейшего с обществом продолжаются беседы на актуальные темы.
«На сей раз на встрече выслушаем мнения в связи с изучением в школах истории религий. Будут приглашены представители министерств образования и культуры, руководители соответствующих комитетов парламента, представители офиса Народного защитника, Совета религии, различных конфессий и неправительственных организаций», - сообщил отец Андриа.
С благословения патриарха встречи в молодежном центре патриархии периодически проводятся с октября прошлого года.
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