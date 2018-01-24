Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Состоится встреча по вопросу изучения в школах истории религий


24.01.2018   22:12
Состоится встреча по вопросу изучения в школах истории религий В молодежном центре патриархии завтра в 18:00 состоится встреча по вопросу изучения в школах истории религий.

Как сообщил «IPN» протоиерей Андриа Джагмаидзе, с благословения Святейшего с обществом продолжаются беседы на актуальные темы.

«На сей раз на встрече выслушаем мнения в связи с изучением в школах истории религий. Будут приглашены представители министерств образования и культуры, руководители соответствующих комитетов парламента, представители офиса Народного защитника, Совета религии, различных конфессий и неправительственных организаций», - сообщил отец Андриа.

С благословения патриарха встречи в молодежном центре патриархии периодически проводятся с октября прошлого года.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Премьер-министр Грузии подчеркнул в Давосе успехи страны в борьбе с коррупцией
В Грузии создается информационный центр по торговле с Китаем
Обязательная регистрация такси может увеличить стоимость услуг
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Гальском районе обнаружен схрон оружия и боеприпасов
В деревнях Абхазии будут выбирать президента России
В Сухуми ограбили морг
Воронежцев избили и ограбили в Абхазии
Граждане Узбекистана устроили поножовщину в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
СМИ: Ни одна страна ЕС не требует приостановки безвизового режима с Грузией
В Грузии создается Пенсионное агенство
Регистрация такси в Тбилиси станет обязательной
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна