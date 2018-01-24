Запланированный в Грузии концерт Элтона Джона, возможно, не состоится вновь

24.01.2018 22:22 Запланированный в Грузии концерт Элтона Джона, возможно, не состоится вновь Запланированный в Грузии концерт британского композитора, певца и пианиста Элтона Джона, возможно, не состоится вновь.

По информации издания Daily Mirror, Элтон Джон прекращает гастроли, запланированные по миру, из-за неудовлетворительного состояния своего здоровья.



По данным издания, 70-летний музыкант «в ближайшее время» сделает заявление о прекращении выступлений с концертами по всему миру. По его информации, Элтон Джон в прошлом году провел несколько суток в отделении интенсивной терапии и еще 12 дней в стационаре после того, как заразился «опасной и редкой» бактериологической инфекцией во время тура по Южной Африке.



Проблемы со здоровьем у исполнителя возникли и в апреле прошлого года, когда он возвращался в Великобританию после концерта в Чили.



Напомним, что концерт Элтона Джона в Грузии должен был состояться осенью, однако летом стало известно, что выступление отложено. Состоятся ли запланированные в июне концерты, пока неизвестно. Как сообщили «IPN» в «Банке Грузии», об отмене или переносе концертов их на данном этапе никто не извещал.

Приездом и организацией концертов Элтона Джона руководит проект «Банка Грузии» «Соло».















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