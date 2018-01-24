Долгожительницы Аджарии — 28 женщин, которым больше 100 лет

24.01.2018 22:35 В Аджарии в настоящее время проживает 28 человек, которым больше 100 лет, все эти долгожители — женщины. Об этом сообщает министерство здравоохранения правительства Аджарии.



Согласно официальной статистике, в Грузии до 100 лет доживают в основном женщины. В 2017 году в стране было 44,9 тысяч человек старше 85 лет, из них лишь 12,7 тысяч — мужчины.



В Аджарии с 2004 года осуществляется программа «Одноразовой материальной помощи гражданам старше 100 лет» — в день столетия на банковские счета долгожителей перечисляется по 1000 лари (около 400 долларов).



По данным ведомства, в Аджарии проживают 11 человек, которым в 2018 году уже исполнилось или исполнится 100 лет. Они также получат финансовую помощь в день юбилейной даты. Бюджет программы определен в размере 40 тысячи лари (примерно 16 тысяч долларов).



Это портрет самой старшей долгожительнице Аджарии: Пикрие Иремадзе живет в высокогорном районе Хуло, ей 112 лет. О том, как она живет, журналистам рассказывает ее младший сын, который присматривает за матерью.



112-летняя Пикрие в основном лежит в постели. Рядом с ее кроватью — четки и трость. Четки напоминают ей о времени молитвы, а трость помогает при ходьбе. Пикрие не жалуется на слух и зрение, но в последние два года говорит, что начались проблемы с памятью – она помнит не все из старых времен.



Главное правило Пикрие: питаться только натуральными продуктами, не есть полуфабрикаты и не носить одежду, которая сделана не из натуральной ткани.



«Одежда должна быть из шерсти, я не могу носить эту «резину», — так Пикрие называет синтетику.



В семье рассказывают, что Пикрие не ест еду, приготовленную на растительном масле или маргарине. Всегда носит носки из грубой домашней шерсти, ест натуральную пищу. В семье никто никогда не курил.



Пикрия родила 15 детей, 13 из них умерли в детстве. Сейчас за ней присматривают младший сын, 53-летний Александр, и его жена Шушана. Они живут в одном доме.



«Моя мать родилась 1 июля 1905 года в Хуло, в селе Деканашвили. Ей было 28 лет, когда она вышла замуж и с тех пор она живет в селе Иремадзееби. Она никогда не ходила в школу, потому что с детства ей пришлось ухаживать за больной матерью», — рассказал Александр Иремадзе в интервью газете «Батумелеби».



«У нас генетическая предрасположенность к долгожительству как с отцовской, так и с материнской стороны. Мой дед с отцовской стороны, Габид Иремадзе, прожил 115 лет так, что у него не было проблем ни со слухом, ни со зрением. Я был ребенком и помню своего 115-летнего деда, который садился верхом на лошадь, подзывал нас, детей, и сообщал, что «едет к дохтору». А мать отца, Элван Иремадзе, прожила 110 лет», – рассказал Александр Иремадзе.



Новости-Грузия











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