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«Открой Грузию» - Видеоролик, который премьер Георгий Квирикашвили представил президенту МОК (Видео)
24.01.2018 23:06
“Discover Georgia” – видеоролик, который премьер – министр Грузии представил президенту Международного олимпийского комитета в швейцарской Лозанне.
Грузия заинтересована в принятии Зимних Олимпийских игр.
На встрече было решено, что Международный олимпийский комитет отправит в Грузию специальную группу экспертов и советников.
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