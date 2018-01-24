«Открой Грузию» - Видеоролик, который премьер Георгий Квирикашвили представил президенту МОК (Видео)

24.01.2018 23:06 “Discover Georgia” – видеоролик, который премьер – министр Грузии представил президенту Международного олимпийского комитета в швейцарской Лозанне.



Грузия заинтересована в принятии Зимних Олимпийских игр.



На встрече было решено, что Международный олимпийский комитет отправит в Грузию специальную группу экспертов и советников.



















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