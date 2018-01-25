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Битадзе: Возможно, для такси в Тбилиси будет определен один цвет, что и будет лицом города


25.01.2018   12:07
Мы будем максимально строгими, чтобы на втором и третьем этапе реформы в маршрутных такси были соблюдены санитарно-гигиенические нормы, — об этом заместитель мэра Тбилиси Майа Битадзе заявила в передаче «Актуальная тема с Макой Цинцадзе».

По ее словам, руководители мэрии могут учесть и практику, существующую во многих странах мира, когда от водителя требуют знания улиц.

«Мы будем максимально стараться, перенять международную практику, однако не путем копирования, а с учетом реальности, которая есть у нас в стране», — заявила Битадзе.

Как отметила заместитель мэра, ко второму и третьему этапу реформы, возможно, для такси в Тбилиси будет определен один цвет, что и будет лицом города.






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