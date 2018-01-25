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Квирикашвили: Грузия начинает серьёзную подготовку к зимним Олимпийским играм 2030 года


25.01.2018   12:23
«Грузия начинает серьёзную подготовку к зимним Олимпийским играм 2030 года», — об этом заявил на сегодняшнем заседании правительства премьер Георгий Квирикашвили.

Как отметил глава правительства, во время визита в Лозанну, у него была встреча с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом, где стороны вместе рассмотрели вопрос подготовки Грузии к олимпиаде на протяжении обозначенного периода.

По его словам, в начале марта в Грузию приедет специальная группа экспертов и советников, которая изучит существующую ситуацию.

«Делегация идентифицирует существующие направления, недоработки, которые у нас имеются. Направления, развитие которых обязательно, чтобы у Грузии была возможность квалифицироваться для конкурсов такого высокого ранга. Тот факт, что мы заявляем претензии на проведение зимний Олимпийских игр после 12-ти лет, привлечет большое внимание к Грузии. У нас будет расписан план не только по направлению необходимой инфраструктуры, но и по развитию зимних видов спорта», — заявил Георгий Квирикашвили.






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