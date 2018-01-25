Сопромадзе: Либерализация наркополитики повысит спрос медуслуг

25.01.2018 12:35 Любая либерализация наркополитики в определенный промежуток времени приведет к повышению спроса на сервисы здравоохранения. Об этом заместитель министра труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Заза Сопромадзе заявил на встрече с наркологами в Тбилиси.



На встрече был обсужден вопрос разработки новой стратегии, которая будет адекватно отвечать изменениям существующей наркополитики. По словам Сопромадзе, государство утроило бюджет в этом направлении и усовершенствовало сервисы.

«Мы рассматриваем новую концепцию, направлением которой является либерализация. Мы все хорошо знаем, что любая либерализация в наркополитике в определенный промежуток времени приводит к повышению спроса на сервисы здравоохранения. Поэтому мы обсуждаем те сервисы, которые государство и частный сектор предоставляют в этой сфере», — пояснил Сопромадзе.



Он также отметил, что нужно рассуждать о том потенциале, который есть в этом направлении и который можно использовать в ближайшем будущем, чтобы достойно встретить запланированные изменения.



Сопромадзе подчеркнул, что за последние три года почти втрое выросло количество бенефициаров, включенных в метадоновую заместительную терапию. По его словам, эта программа может расшириться.

«Ясно, что это индикаторы, которые прямо и четко нам указывают на успешное функционирование программы, но предстоит еще много сделать как в плане инфраструктуры, так и в плане кадровых ресурсов», — подчеркнул Сопромадзе.





Новости-Грузия











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