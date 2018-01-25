Нацвлишвили: Наркополитика, которая существует сегодня в стране, является репрессивной

25.01.2018 12:36 Существующую в стране наркополитику необходимо менять. Об этом заявила Анна Нацвлишвили — парламентский секретарь президента Грузии.



Таким образом в администрации президента отреагировали на ситуацию, возникшую после решения тбилиского суда, который на этой неделе признал виновным телеведущего и актера Георгия Гиорганашвили в незаконном приобретении и хранении наркотиков.



Молодой человек был приговорен к 8 годам тюрьмы, несмотря на то, что суд признал, что он не был судим ранее и своими действиями не нанес ущерб другим людям.

Приговор вызвал возмущение части общественности, а представители «Движения белого шума», выступающие за либерализацию наркополитики, анонсировали сегодня очередную акцию протеста в Тбилиси у Государстввенной канцелярии.



«Наркополитика, которая существует сегодня в стране, является репрессивной, ориентированной на наказание и, к сожалению, десятки и сотни граждан нашей страны сегодня находятся в очень тяжелом состоянии именно потому, что у нас такая репрессивная наркополитика. Каждый день, пока государство продолжает наркополитику в такой форме и в таком виде, является очень серьезным ударом по свободе и жизни сотен людей и полноценной жизни в этом обществе», — сказала Нацвлишвили.



«Речь не идет только о случае с Георгием Гиорганашвили. Десятки и сотни граждан Грузии находятся в таком же как и он, а зачастую в еще более тяжелом состоянии, поэтому изменения абсолютно необходимы. С другой стороны, конечно же, президент, как и администрация придерживается той позиции, что наркозависимость является серьезной проблемой и вызовом для общества, для победы над которой должны объединиться все. Однако наркополитика в той форме, в которой она существует в государстве, эту проблему не решает», — заключила Нацвлишвили.



Смягчение наркополитики стало одним из предвыборных обещаний правящей партии «Грузинская мечта». Власти начали работу над этим вопросом в июне 2017 года после массовых акций протеста в центре Тбилиси, в которых приняли участие несколько десятков тысяч человек.

Между тем на этой неделе глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты Акакий Зоидзе заявил, что смягчение наркополитики в Грузии может быть отложено минимум на год. Депутат отметил, что декриминализация в стране не будет введена до тех пор, пока не будет готова инфраструктура для того, чтобы обеспечить необходимые сервисы вместо тюремного наказания.















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