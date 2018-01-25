Минздрав: В Грузии низкий показатель распространения менингококцемии

25.01.2018 13:01 По сравнению с международными данными, в Грузии низкий показатель распространения менингококцемии. Об этом журналистам сообщил заместитель министра труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Заза Сопромадзе.



В Тбилисской детской центральной больнице имени М. Иашвили недавно от менингококцемии скончался семилетний мальчик. Сюда он был доставлен из клинику «Аверси» в Марнеули, куда поступил с низкой температурой. Как отмечают СМИ, гибель ребенка вызвала панику в Марнеули.



«Менингококцемия довольно коварное заболевание. Нужно принять целый ряд превентивных мер, чтобы менингококцемия не развилась. Однако, государство полностью обеспечивает лечение менингококцемии. Если сравним международные показатели с существующими в Грузии, то ясно увидим, что в целом, процентный показатель развития менингококцемии очень низкий. Также очень низким является показатель летальных исходов — опять же в сравнении с международными данными», — отметил Сопромадзе.



Менингококцемия представляет собой менингококковый сепсис с очень тяжелым течением. Заболеванию свойственно острое начало с резким ознобом и повышением температуры до 39-40 градусов.



Менингококковая инфекция рассматривается как одна из наиболее опасных, и контролю за ее распространением уделяется большое внимание. Избежать единичных случаев менингококковой инфекции невозможно, поэтому цель профилактических мер — не допустить ее распространения.



В группу риска попадают все лица, имевшие близкие контакты с заболевшим в течение недели до появления симптомов, в первую очередь члены семьи или другого коллектива, например, школы или военной части. Наилучшим способом предотвратить вспышку заболевания остается вакцинация, но она не всегда возможна, поскольку вакцин против некоторых штаммов менингококка не существует.



Заболеваемость менингококковой инфекцией носит сезонный характер, число случаев увеличивается в зимне-весенний период, что связано с общим снижением иммунитета и ростом числа простудных заболеваний, являющихся фактором риска для менингококков.



Новости-Грузия











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