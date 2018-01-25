Часть животных в Батумском зоопарке болеет эхинококком

25.01.2018 15:52 Часть животных в Батумском зоопарке страдает от эхинококка. Лабораторный анализ умершего три месяца назад кошачьего лемура показал, что у него было именно это заболевание. Результаты были получены из Чехии и Москвы.



В настоящее время зоопарк не закрыт для посетителей. Руководство зоопарка заверяет, что посетителям не угрожает опасность, потому что больные животные находятся в изолированных зимних вольерах и не контактируют с людьми. А сотрудники входят к ним со специальным оснащением и общаются с ними, соблюдая санитарные правила.



Эхинококк — паразитарное заболевание, в случае контакта с животным, оно может передаваться людям и проявляться через несколько лет.



С 2013 года в Батумском зоопарке умерло около 30 животных. По заключению экспертов, это было вызвано неправильными условиями содержания. За этим последовало увольнение, одного из руководителей зоопарка Амирана Мурванидзе в мае, с которым до сих пор ведется судебная тяжба.



По словам дирекции зоопарка, к этому времени они работают над исправлением всех замечаний и опасности для посетителей нет.















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