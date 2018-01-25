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Книга профессора Госуниверситета Илии попала в шорт лист номинации «Обрії»


25.01.2018   16:22
Книга профессора Государственного университета Илии (Грузия) Олега Панфилова "Розмова з "ватником" ("Разговор с "ватником"") по результатам экспертной сессии Всеукраинского рейтинга "Книга года-2017" попала в шорт лист номинации «Обрії» (Горизонты).

Два года назад такой же участи удостоилась другая книга Олега Панфилова "Антирадянські історії" (Антисоветские истории) одновременно переведенные на украинский, болгарский, чешский и грузинский языки.

Обе книги написаны в жанре исторической публицистики и посвящены малоизвестным событиям Российской империи и Советского Союза, о том, как политика и цензура вмешивалась в историю. "Розмова з "ватником" является продолжением книги "Антирадянські історії", обе переведены на украинский язык и изданы в Тернополе издательством "Мандривець".

На днях в Тбилиси в президентской библиотеке Саакашвили прошла презентация грузинского перевода "Антисоветских историй", представленная издательством Бакура Сулакаури. Эта книга включена в список учебных пособий в двух украинских университетов - Могилянской академии и Черкасского университета имени Богдана Хмельницкого.






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