Сакварелидзе вручили обвинительный акт в деле о незаконном пересечении границы на ПП "Шегини"

25.01.2018 18:24 Прокурор Львовской областной прокуратуры Александр Чухрий вручил соратнику экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, члену партии "Рух новых сил" Давиду Сакварелидзе обвинительный акт в совершении ряда правонарушений в связи с событиями на украинско-польской границе 10 сентября 2017 года.



Скан-копию документа, составленного в уголовном производстве от 24 января 2018 года в отношении Д.Сакварелидзе и датированного 25 января, политик опубликовал на своей странице в соцсети Facebook.



Как говорится в обвинительном акте, Д.Сакварелидзе "обвиняется в активном участии в групповых действиях, которые привели к существенному нарушению работы учреждения, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренному ст.293 УК Украины, в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, устранением препятствий, по предварительному сговору лиц, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренному ч.2 ст.332 УК Украины, в сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов во время исполнения ими служебных обязанностей, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.342 УК Украины, а такое во влиянии на сотрудника правоохранительного органа с целью воспрепятствовать ему в исполнении им служебных обязанностей, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.343 УК Украины".



"Вручение обвинения во Львове. Дело "Совести", - прокомментировал Д.Сакварелидзе событие.



Как сообщалось, 14 сентября Д.Сакварелидзе объявили о подозрении в совершении ряда правонарушений в связи с событиями на украинско-польской границе 10 сентября. Согласно озвученной правоохранителем информации, экс-замгенпрокурора подозревается в совершении правонарушений, предусмотренных ст.293 (групповое нарушение общественного порядка), ст.332 (незаконная переправка людей через государственную границу), ч.2 ст.342 (сопротивление сотруднику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

















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