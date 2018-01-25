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В детском саду, где был зафиксирован случай туберкулеза, инфекция не обнаружена
25.01.2018 18:55
Завершилось обследование сотрудников 152-ого детского сада, одному из воспитателей которого был поставлен диагноз туберкулеза. В результате первичной проверки, у 50 сотрудников не обнаружены признаки туберкулеза.
Что касается тех 28 детей, которые контактировали с заболевшим воспитателем, их результаты будут известны в субботу. Об этом Первому каналу заявил руководитель Национального центра туберкулеза Заза Авалиани.
По его словам, если в результате первичного обследования у какого-либо воспитанника обнаружат определенные симптомы, это еще не означает, что у него будет развиваться туберкулез. В таком случае, ему проведут дополнительную диагностику.
Что касается состояния больного воспитателя, по словам Авалиани, пациент проходит лечение и сможет вернуться на работу максимум через 3-4 месяца.
Информацию о том, что у воспитателя детского сада №152 обнаружен туберкулез, Агентство по управлению детскими садами распространило 23 января.
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