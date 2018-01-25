Премьер Канады Джастин Трюдо – Тбилиси... у меня был отличный визит в детстве (Видео)

25.01.2018 18:56 Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в разговоре с грузинскими журналистами в Давосе вспомнил о поездке в Грузию.



«Тбилиси… у меня был отличный визит в детстве», — отметил Трюдо.



Действующий премьер-министр Канады гостил в республиках бывшего Советского Союза вместе с отцом, бывшим премьер-министром Пьером Трюдо.



Первый канал задал лидеру Канады вопрос в связи со вступлением в НАТО, однако премьер не ответил его.





















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