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Премьер Канады Джастин Трюдо – Тбилиси... у меня был отличный визит в детстве (Видео)
25.01.2018 18:56
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в разговоре с грузинскими журналистами в Давосе вспомнил о поездке в Грузию.
«Тбилиси… у меня был отличный визит в детстве», — отметил Трюдо.
Действующий премьер-министр Канады гостил в республиках бывшего Советского Союза вместе с отцом, бывшим премьер-министром Пьером Трюдо.
Первый канал задал лидеру Канады вопрос в связи со вступлением в НАТО, однако премьер не ответил его.
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