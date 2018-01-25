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Столичным детским садам проводят экспертизу на прочность


25.01.2018   19:05
Процесс мониторинга прочности конструкции в детских садах Тбилиси проводится перманентно, — об этом заявил руководитель Агентства по управлению детскими садами.

По словам Кахи Гвацеладзе, агентство получило заключение Национального бюро экспертизы имени Левана Самхараули, в котором говорится, что функционирование трех из шести детских садов является недопустимым.


«Процесс будет продолжен. Воспитательный процесс возобновится с понедельника и детей распределят в близлежащие сады. Мы запросили проверку 158 детских садов, и как только у нас будут заключения, мы предоставим информацию», — заявил Каха Гванцеладзе.

Напомним, в детских садах N19, N84 и N125 сегодня приостановили воспитательный процесс.






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