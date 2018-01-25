«Казтрансгаз» предупреждает жителей Тбилиси

25.01.2018 20:46 Специалисты газораспределительной компании «Казтрансгаз — Тбилиси» выявили в 2017 году более 31 тысячи случаев неправильного установления абонентами обогреватели помещения и воды.



Как отмечают в компании, всего за год специалисты демонтировали 31 тысячу 38 обогревателей, которые не соответствовали нормам безопасности.



Согласно статистике, в районе Глдани, Санзона и ТЭВЗ было выявлено примерно 15,7 тысяч неправильно смонтированных устройств, в Самгори – примерно 14,2 тысяч, в районе Сабуртало – более 3 тысяч, Нуцубидзе – 2,4 тысяч, в районах Дидубе и Дигоми – примерно 5,7 тысяч, в Ваке и Цхнети – более 1,3 тысяч, Исани и Вазисубани – примерно 9,7 тысяч, Чугурети – примерно 8,3 тысяч, Мтацминда-Крцаниси – более 6,8 тысяч.



«Согласно статистическим данным, 50% владельцев демонтированного опасного устройства вновь их подключили. Не играйте с CO! CO убивает!», — предупреждает компания «Казтрансгаз — Тбилиси».

От отравления газом с 2015 года по октябрь 2017 года в Тбилиси погибли 82 человека. За указанный период отравление получили 325 человек, из них только в 2016 году — 154 человека, из которых 29 человек скончалось.



С целью предотвращения подобных случаев «Казтрансгаз — Тбилиси» совместно со столичной мэрией проводит масштабную социальную кампанию «Для большей безопасности».



Компания предлагает всем желающим позвонить на номер горячей линии — 2 40 40 04, или в аварийную службу по номеру — 114.

После вызова специалисты приедут на место, проверят приборы, дадут соответственные указания и проведут инструктаж. Услуга совершенно бесплатная.







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