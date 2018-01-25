Зардиашвили: Государство не может поддаться шантажу

25.01.2018 23:01 По либерализации наркополитики мы примем новый законопроект, который разрабатывается в правительстве, а не законопроект, написанный «Белым шумом» и в клубе «Басиани», который за распространение и реализацию наркотиков предполагает весьма малое наказание, - об этом заявил депутат парламента Грузии от «Грузинской мечты» Вано Зардиашвили.



Он подчеркнул, что «грузинское государство не может поддаться шантажу «Белого шума».



«Относительно инициированного в парламенте законопроекта есть очень много вопросов. Создана межведомственная комиссия. Государство в связи с наркополитикой зафиксирует единую позицию. Хочу похвалить всех правоохранителей, которые ежедневно, в течение 24 часов работают для того, чтобы в Грузии не распространялись наркотики и их реализаторам не давалась возможность отравлять чужих детей. Также хочу сказать большое спасибо прокуратуру Грузии за такую эффективную работу. Государство не может поддаться шантажу никакого «Белого шума» и клуба «Басиани». Оно шаг за шагом осуществит реформу, которая будет либеральной в отношении потребителей, однако очень строгой и непримиримой по отношению к реализаторам наркотиков», - заявил Зардиашвили.















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