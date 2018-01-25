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Аннотация к медикаментам на грузинском языке может стать обязательной


25.01.2018   23:16
Аннотация к медикаментам на грузинском языке должна быть в любой коробке, в независимости от того, требует этого потребитель или нет, — об этом заявил председатель комитета здравоохранения Акакий Зоидзе.

По его словам, комитет поддержал преобразования законодательного предложения в законопроект. Однако, по словам Зоидзе, это не означает, что закон уже принят.

«Грузинский производитель и так обеспечивает инструкции на грузинском языке. Речь идет о том, чтобы грузинская инструкция была в любой коробке, в независимости от того, требует этого потребитель или нет. По сегодняшней регуляции, в случае требования, аптека обязана выдать инструкцию на грузинском языке и вместе с тем, на видном месте должна быть информация, что такая аннотация существует. Насколько соблюдаются эти нормы — мы можем обсуждать и это может быть одним из аргументов, чтобы понять, что лучше – ужесточение регуляции или принятия нового закона», — заявил Акакий Зоидзе.






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