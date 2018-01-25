Игидов: Грузия является многоэтнической и многорелигиозной страной и историю религий должны преподавать объективно

25.01.2018 23:18 В связи с изучением истории религий в школах в Молодежном центре патриархии прошла встреча в рамках бесед с общественностью на актуальные темы.



На встрече присутствовали руководители министерства образования, соответствующих комитетов парламента, представители Совета религий, разных конфессий и неправительственных организаций.



Как заявил руководитель Управления мусульман Грузии шейх Рамин Игидов по завершении встречи, у них есть предложение издать брошюру или книгу, где будут приведены общие ценности всех религий.



«Сегодняшняя встреча не была неожиданной, так как мы, мусульманская община, давно являемся инициаторами такой встречи.



Мы хотели, чтобы в школах началось преподавание таких вопросов. Поэтому положительно оцениваем данную инициативу. Мы присоединимся и поддержим ее, так как видим ее важность.



Грузия является многоэтнической и многорелигиозной страной и историю религий должны преподавать объективно, по-современному, чтобы у будущего поколение укрепились уважение и терпимость к вере.



Параллельно, у нас тоже есть одно предложение. Кроме создания школьного учебника, издать книгу или брошюру, в которой будут приведены общие ценности всех религий. Например, любовь к человеку, любовь к господу, любовь к стране. Как нужно держаться подальше от плохих манер, поведения. По этим вопросам почти у всех религий одинаковые оценки и такая брошюра или книга еще больше сблизила бы всех граждан друг с другом» -заявил Рамин Игидов.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

