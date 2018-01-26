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В алее Агмашенебели загорелся автомобиль марки «Мерседес» (Видео)


26.01.2018   10:54
Автомобиль загорелся и взорвался на Аллее Агмашенебели в тбилисском районе Диди Дигоми, сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Инцидент произошел вечером 25 января. По словам очевидцев, джип марки Mercedes-Benz загорелся во время движения. Водитель остановился на обочине и успел покинуть автомобиль до взрыва.

На месте были мобилизованы пожарно-спасательные бригады, которые полностью ликвидировали пожар.

В агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями сообщили журналистам, что во время инцидента никто не пострадал. Причина возгорания автомобиля не известна.








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