В алее Агмашенебели загорелся автомобиль марки «Мерседес» (Видео)

26.01.2018 10:54 Автомобиль загорелся и взорвался на Аллее Агмашенебели в тбилисском районе Диди Дигоми, сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии.



Инцидент произошел вечером 25 января. По словам очевидцев, джип марки Mercedes-Benz загорелся во время движения. Водитель остановился на обочине и успел покинуть автомобиль до взрыва.



На месте были мобилизованы пожарно-спасательные бригады, которые полностью ликвидировали пожар.



В агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями сообщили журналистам, что во время инцидента никто не пострадал. Причина возгорания автомобиля не известна.



















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