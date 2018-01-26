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Грузинский фильм стал призером крупнейшего фестиваля независимого кино в США


26.01.2018   11:32
Документальный короткометражный фильм «Торговец» грузинского режиссера Тамты Габричидзе стал призером крупнейшего в США фестиваля независимого кино «Сандэнс».

Как сообщает Национальный центр кинематографии Грузии, картина «Торговец» была названа лучшей в категории «Документальный короткометражный фильм».
«Поздравляем режиссера Тамту Габричидзе и всю съемочную группу фильма с этой важной победой и престижной наградой», — говорится в сообщении киноцентра.

22-минутный документальный фильм Габричидзе рассказывает о непростой жизни торговца Гелы, который с трудом сводит концы с концами. Гела ездит по Грузии и с багажника своего микроавтобуса продает подержанную одежду и предметы домашнего обихода.

«Торговец» снят при поддержке Первого канала Общественного вещателя Грузии в рамках проекта «Телеблог». В эфире телеканала премьера картины Габричидзе состоялась в 2016 году. Примечательно, что американская компания Netflix приобрела права на дистрибуцию фильма «Торговец».

22-минутный грузинский фильм появится в кинотеке Netflix 9 февраля 2018 года.
Фестиваль «Сандэнс» (Sundance Film Festival) — один из самых влиятельных смотров независимого кино в США. Он был основан в 1978 году известным американским актером и режиссером Робертом Редфордом и назван в честь героя Редфорда в культовом вестерне «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид». Ежегодно фестиваль посещают более 50 тысяч человек в Парк-Сити, Солт-Лейк-Сити, Огдене и Сандэнсе.

В этом году к участию в фестивале были отобраны 121 полнометражная картина из 29 стран, 53 фильма — дебютные. Участников фестиваля выбрали из 13 тысяч 468 заявок, из которых более почти 4 тысячи – полнометражные фильмы. Более половины авторов этих фильмов — иностранные участники.

Новости-Грузия





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