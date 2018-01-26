В Тбилиси демонтировали более 31 тыс опасных обогревателей

26.01.2018 11:42 Специалисты газораспределительной компании "Казтрансгаз — Тбилиси" демонтировали более 31 тысячи неправильно установленных газовых обогревателей помещения и воды в течение 2017 года.



В многоквартирных домах в Тбилиси, не говоря уже о частных, нет центрального отопления, поэтому население пользуется индивидуальными системами отопления помещений и нагревания воды. В основном это газовые приборы.



В районах Глдани, Санзона и ТЭВЗ специалисты выявили примерно 15,7 тысячи случаев неправильно смонтированных газовых приборов, в Самгори – примерно 14,2 тысячи, в районе Сабуртало – более 3 тысяч, на Нуцубидзе – 2,4 тысячи, в районах Дидубе и Дигоми – примерно 5,7 тысячи, в Ваке и Цхнети – более 1,3 тысячи, в Исани и Вазисубани – примерно 9,7 тысячи, в Чугурети – примерно 8,3 тысячи, а в Мтацминда-Крцаниси – более 6,8 тысячи.



"Однако, согласно статистическим данным, 50% владельцев демонтированных опасных приборов вновь подключили их. Не играйте с CO! CO убивает!", — предупреждает компания.



От отравления природным газом с 2015 года по октябрь 2017 года в Тбилиси погибли 82 человека. За указанный период отравления природным газом получили 325 человек, из них только в 2016 году — 154 человека, из которых 29 человек скончались.



С целью превенции несчастных случаев компания "Казтрансгаз-Тбилиси" совместно со столичной мэрией проводит масштабную социальную кампанию под названием "Для большей безопасности".



Компания призывает в случае приобретения и установки любого газового прибора звонить на номер "горячей линии" (240 40 04) или в аварийную службу (114).



После вызова специалисты приедут на место, проверят приборы, дадут соответствующие указания и проведут инструктаж. Услуга совершенно бесплатная.















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