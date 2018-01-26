Грузинская служба РС: мы хотим дистанцироваться от политических сил

26.01.2018 11:50 Грузинская служба Радио Свобода дала разъяснения в связи с недавним скандалом вокруг редакции. 23 января издание BBG Watch (ресурс, близкий к Совету управляющих по вопросам вещания, который и контролирует работу Радио Свободная Европа / Радио Свобода (RFE/RL) сообщило о том, что высшее руководство оказывает давление на грузинскую службу с целью кооперации ее работы с частной телекомпанией “Рустави-2”. Редакция якобы решительно сопротивляется этим попыткам, считая, что партнерство с “Рустави-2” ударит по объективности и имиджу Радио Свобода. В самой телекомпании заявили, что с ними обсуждали лишь возможность использования эфира для упраздненных на Общественном вещателе Грузии программ (совместные проекты ОВГ и RFE/RL, – прим. СОВЫ).



Грузинская служба Радио Свобода решила объяснить свою позицию. “Сохраняя верность принципам максимальной прозрачности и открытости, считаем своим долгом коротко рассказать о событиях последнего периода”, – говорится в тексте заявления редакции. Предлагаем перевод текста.



“После того, как в июне 2017 года новое руководство Общественного вещателя Грузии не продлил контракт о размещении в эфире двух еженедельных программ “Красная зона” и “ИнтервVIEW”, встал вопрос о поисках альтернативного телевизионного партнера. Позиции руководства Радио Свободная Европа / Радио Свобода (RFE/RL) и грузинской службы [по этому вопросу] разошлись, что, вместе с некоторыми другими вопросами, вызвало острые разногласия между директором службы Давидом Какабадзе и главным редактором компании Ненадом Пежичем.



Менеджмент решил преодолеть разногласия путем освобождения от должности директора грузинской службы, за чем последовал письменный протест от лица всей редакции на имя президента RFE/RL Тома Кента. К сожалению, содержание письма просочилось в интернет в неполной форме, в результате чего возникли вопросы и неясность, в том числе, со стороны телекомпании “Рустави-2″.



Сотрудники грузинской службы Радио Свобода подтверждают, что относятся к своим коллегам с уважением и поддерживают существование на грузинском медиапространстве плюрализма и свободных от государственного влияния информационных средств. Но когда дело касается партнерства, единодушная позиция грузинской службы заключается в том, что мы должны сотрудничать с телеканалами, максимально дистанцированными от всех политических сил.



Именно это определило решение редакции обратиться с предложением о сотрудничестве к Общественному вещателю Аджарии, на что был получен положительный ответ. Мы от всей души благодарим свою аудиторию и даем обещание, что в случае преодоления существующего кризиса оставаться верными миссии и принципам нашей организации”.



СОВА











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