Гражданам Грузии не понадобится виза в Россию для присутствия на Чемпионате мира по футболу

26.01.2018 13:12 Для присутствия на Чемпионате мира по футболу 2018 года граждане Грузии смогут отправиться в Россию без визы Для присутствия на Чемпионате мира по футболу 2018 года отправиться в Россию можно будет без визы. Об этом говорится на веб-сайте welcome2018.com, созданном «Организационным комитетом Чемпионата мира» для болельщиков. Соответственно, граждане Грузии также смогут отправиться на чемпионат в Россию без визы.



Как отмечается в информации, распространенной на сайте, для получения возможности безвизового въезда каждому футбольному болельщику необходимо иметь лишь билеты на матч и персонифицированную карточку зрителя - «Паспорт болельщика» (FAN ID).



Карточка болельщика будет выдаваться конкретному зрителю, она обязательна для каждого желающего присутствовать на матче, в том числе, для граждан России и детей.



Иностранцам «Паспорт болельщика» дает право на безвизовый въезд. Получив его один раз, можно присутствовать на всех матчах чемпионата, на которые куплены билеты.



Примечательно, что получить «Паспорт болельщика» можно как по интернету, на официальном сайте, так и в центрах, специально открытых в российских городах.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

















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