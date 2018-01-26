Католикос-патриарх Илия II принял делегацию Республики Сербия

26.01.2018 17:51 25 января текущего года католикос-патриарх всея Грузии Илия II принял в патриаршей резиденции спикера Национальной ассамблеи Республики Сербской Майю Гойкович вместе с сопровождающими лицами. На встрече также присутствовали чрезвычайный и полномочный посол Сербии, Раду Булятович, и посол Грузии в Сербии Иосиф Нанобашвили.



Госпожа Майя Гойкович с благодарностью отметила, что Грузия не поддерживает признание Косово и Метохии, и Сербия со своей стороны поддерживает территориальную целостность Грузии.



Святейший и Блаженнейший Илия II заявил, что у Сербии и Грузии одинаковые проблемы, и в такой обстановке весьма важна поддержка наших стран в отношении друг друга.



Католикос-патриарх благословил делегацию Республики Сербии, и пожелал успехов сербскому народу.



Госпожа Майя Гойкович поблагодарила за сердечный прием, и выразила желание, и надежду о более интенсивном сотрудничестве наших стран.



Касательно вопроса встречи господина Анатолия Бибилова с патриархом Иринеосом, в отдельном разговоре на данную тему госпожа Майя заявила, что она не информирована надлежаще, но сам по себе этот факт является неприемлемым как лично для нее, так и для власти Сербии.



Со своей стороны патриархия Сербии еще раз подтверждает, что это была очень кратковременная частная встреча с патриархом. Анатолий Бибилов уезжал из Боснии-Герцеговины, и его привели Его Святейшеству Иринеосу для благословения, как рядового христианина.















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