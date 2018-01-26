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Гено Петриашвили стал чемпионом Профессиональной борцовской лиги
26.01.2018 23:26
Гено Петриашвили стал чемпионом Профессиональной борцовской лиги. Престижный клубный турнир, который проходил в индийском Нью-Дели на протяжении 17-ти дней, завершился сегодня. В финале турнира из шести команд, между собой встретились команда гено Петриашвили «Панджаб Ройалс» и команда Владимира Хенчегашвили «Хариана Хамерс». «Панджабовцы победили со счетом 6-3.
Сначала на ковер вышли борцы в весовой категории до 57 килограмм. Чемпион Олимпиады, мира и Европы — Хенчегашвили со взятыми в первом же периоде четырьмя очками, которых хватило для победы, поборол своего индийского соперника со счетом 4-0 и «ХарианаХамерс» вышли вперед.
Гено Петриашвили вышел на татами, когда счет между командами был 2-2. Соперником грузинского чемпиона мира и Европы был также индус — Умит. В финальной схватке грузинский борец добился впечатляющей победы со счетом 16 — 0.
Из оставшихся схваток, три выиграли «Панджаб Ройалс» и эта команда стала чемпионом второй раз подряд. В прошлом году эти же команды встретились в финале. Примечательно, что Владимир Хенчегашвили тогда выступал за чемпионов.
Гено Петриашвили установил на турнире личное достижение, выиграв все семь схваток из семи, став лучшим борцом турнира.
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