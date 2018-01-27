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Грузинский сумоист завоевал Кубок императора
27.01.2018 13:57
Историческое достижение грузинского сумоиста в элитарном дивизионе Макучи. Грузинcкий сумоист Леван Горгадзе (Точиношин) досрочно выиграл турнир на Кубок императора, став третьим европейцем за всю историю профессионального сумо, которому удавалось это сделать.
За день до окончания первого в этом году турнира Точиношин имеет 13 побед и одно поражение, что гарантирует ему победу.
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