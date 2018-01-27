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В Грузии объявлен конкурс на лучшие эскизы почтовых марок


27.01.2018   15:28
«Почта Грузии» объявила конкурс на лучший проект эскиза почтовой марки – заявки принимаются до 9 февраля.

Конкурс проводится с целью развития издания грузинских почтовых марок и их популяризации.
Конкурсантам предложено несколько конкретных тем. Среди них — культурное наследие Грузии (древние монеты Грузии, грузинская лоза и вино и др.), актуальная тематика (Европа 2018, мосты Грузии, 100-летие независимости Грузии, грузинский алфавит) и выдающиеся грузинские деятели (Петре Меликишвили, Константин Апхази, Галактион Табидзе, Димитри Узнадзе, Нико Николадзе, Николоз Мусхелишвили, Лади Гудиашвили, Серго Закариадзе, Ушанги Чхеидзе).

Желающие также могут придумать дизайн праздничных марок – новогодних, рождественских и пасхальных.
В конкурсе могут принять участие все граждане страны старше 16 лет. Эскизные проекты не должны быть ранее опубликованы или принимать участие в других конкурсах.

Для победителей в конкурсе предусмотрены денежные премии. Их выберет комиссия по изданию почтово-налоговых марок министерства экономики и устойчивого развития Грузии.







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