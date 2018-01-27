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В Грузии ведущим учителям и менторам повысят надбавки к зарплате


27.01.2018   16:14
Ведущие учителя и педагоги менторы с 1 февраля будут получать повышенные надбавки к зарплате. Соответствующие изменения были внесены в закон «Об установлении условий и минимального количества оплаты труда учителей публичных школ» указом министра образования.

Со следующего месяца ведущий учитель в качестве надбавки к зарплате будет получать 700 лари (280 долларов), а ментор – 1000 лари (400 долларов), сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии.
До этого времени надбавка ведущих учителей составляла 250 лари (100 долларов). Учителя со статусом ментора получали надбавку в размере 300 лари (120 долларов).

Что касается зарплат педагогов, то с 1 января 2017 года средняя зарплата учителей повысилась. Теперь учитель-ментор получает – 1100 лари (более 440 долларов), ведущий учитель – 965 лари (около 390 долларов), старший учитель – 800 лари (более 320 долларов), учитель-практик – 600 лари (около 240 долларов).






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