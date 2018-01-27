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Квирикашвили поздравил грузинского сумоиста с завоеванием Кубка Императора
27.01.2018 20:09
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поздравляет сумоиста Левана Горгадзе (Тотиносин) с завоеванием Кубка Императора на турнире в Японии.
«Поздравляю, грузинский сумоист Леван Горгадзе стал обладателем Кубка Императора в Японии! Леван – первый грузин и третий европеец, который смог добиться этой победы. Поздравляю Леван, тобой можно гордиться!», — заявляет премьер-министр.
Грузинский спортсмен Леван Горгадзе (Точиношин) стал обладателем Кубка Императора. Этой наградой он завоевал сегодня титул лучшего борца сумо.
Тотиносин с 13 победами и 1 поражением за тур до завершения стал победителем турнира сумаистов - Hatsu Basho в Японии.
Сегодня состоялись поединки 14-го тура, и грузинскому борцу противостоял японец Шоходзян. В этом важном поединке победу одержал Леван Горгадзе.
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