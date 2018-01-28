Теперь каждый японец знает имя Левана и где находится его родина Грузия - Леван Цагурия

28.01.2018 11:36 Успех Левана Горгадзе (Тошиношин) обязательно пойдет на пользу Грузии, — об этом в интервью «Первому каналу» заявил Леван Цагурия (Кокаи), который является одним из грузинских первопроходцев в сумо, достигшим успеха в этом виде борьбы.



«Это великий день для нашего спорта и в истории нашей страны, так как завоевание кубка Императора можно сравнить с победой на Уимблдоне. Возможно, это даже более важное событие, так как в Японии сумо больше чем спорт и является частью культуры этой страны. Сейчас же все японцы узнали имя Левана и то, где находится его родина Грузия. Успех Левана обязательно пойдет на пользу Грузии, главное – придать этому правильное направление», -считает Кокаи – Леван Цагурия.



Тошиношин(Леван Горгадзе) завоевал кубок императора Японии. Таким образом, он стал первым грузинским и третьим по счету европейским обладателем кубка Императора Японии.















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