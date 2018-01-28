Главные достижения и цели «Креативной Грузии»

28.01.2018 21:58 Чего удалось добиться Грузии за время работы Программы ЕС и Восточного Партнерства “Культура и Креативность”? Смогла ли страна сделать качественный рывок вперед и создать творческую индустрию? Что делать дальше и какие сложности ждут страну на этом пути, рассказал главный эксперт инициативы “Креативные города и регионы” в Грузии, исполнительный директор НПО “Креативная Грузия” Звиад Мчедлишвили.



Пять главных достижений



Создание документа “Стратегия культуры 2025”, начало формирования культурной и креативной индустрии, появление механизма по сбору и анализу статистических данных в культурной сфере и индикаторов культурного развития, старт сотрудничества в сфере культуры между странами Восточного партнерства, доступ к онлайн-курсам программы – лишь немногое из того, что смогла сделать Грузия с помощью Программы “Культура и Креативность”.



Звиад Мчедлишвили: “Программа показала нам путь дальнейшего развития, какие экономические возможности есть у культурных и творческих индустрий, как это может помочь решить проблему трудоустройства и многие другие вопросы. Повышение осведомленности, пожалуй, самое главное достижение”.



Грузии нужна креативная экосистема



В Грузии благодаря Программе «Культура и Креативность» узнали о том, что такое креативная экосистема и зачем она нужна, но на данном этапе в стране ее не существует. В Грузии пока нет инфраструктуры для развития творческой индустрии, нет хабов, инкубаторов и акселераторов, которые являются необходимыми инструментами для успешного развития креативной индустрии.



Звиад Мчедлишвили: «нужны серьезные инвестиции и доступ к финансированию – одна из значительных проблем. Единственный существующий пока инструмент – это «Стратегия культуры 2025». Но сам по себе этот документ ничего не даст, его надо реализовывать и развивать. Хотя в Тбилиси уже действует такой творческий центр, как Fabrika, он ограничен в сервисах».



Потребители креативной индустрии



Чтобы культурный и креативный сектор в стране и далее успешно развивался, у него должен быть потребитель. Положительную роль в этом для Грузии сыграл резкий рост туризма. Но этого не достаточно, когда нет местного потребителя. Исследования показали, что жители Грузии в целом тратят минимальное количество средств на культуру. Творческий и креативный рынок находится в запущенном состоянии.



Звиад Мчедлишвили: «проблема начинается еще со школы, где никто не прививает детям интерес к творчеству, к театрам, к изобразительному и другим видам искусства. На разные культурные мероприятия, на концерты и творческие события ходят в основном одни и те же люди».



Образование и развитие



В Грузии, несмотря на задействование онлайн образовательных программ в сфере культуры в рамках Программы, образовательная система страны в целом намного отстает от европейского уровня и в связи с этим значительная часть общества по-прежнему не способна воспринимать информацию, предоставляемую им европейскими экспертами.



Звиад Мчедлишвили: «в течение первых 20 лет независимой Грузии у нас не было целенаправленной политики в этом направлении и это сыграло свою негативную роль. Молодежь и подрастающее поколение были отделены от культурного развития, были обделены этой возможностью. И такое же положение в целом сохраняется и сейчас. Поэтому развитие аудитории один из важнейших вопросов на сегодняшний день».



«Когда Программа только начала работу в Грузии, объем знаний и темы, которые обсуждали европейские эксперты были на уровне, недоступном для понимания значительной частью местной аудитории. Общество оказалось не готово воспринимать эту информацию. В Программе это поняли и были запущены проекты с участием зарубежных и местных экспертов, и такая совместная работа принесла гораздо больше результата».



«Действующие в Грузии институты и образовательный сектор по-прежнему отстают от европейского уровня и им нужны развитие и реформы. Надо обязательно продолжить проведение образовательных программ и попытаться привлечь инвестиции для осуществления культурных проектов. В творческих вузах необходимо ввести подготовку по направлению бизнес-менеджмента маркетинга и коммуникаций, так как для развития креативной индустрии нужны знания в сфере бизнеса. Студентам необходима поддержка в реализации их идей в рамках развития творческой и креативной индустрии».



Власть и культурный сектор должны взаимодействовать



Одним из главных достижений Программы является налаживание контактов между официальными структурами и представителями власти с одной стороны, и профессионалами и специалистами с другой. Эта проблема до сих пор актуальна не только для Грузии, но и для соседних с ней Армении и Азербайджана.



Звиад Мчедлишвили: «Программа сыграла огромную роль в решении этой проблемы в наших странах. Она сумела связать культурный сектор с представителями власти и с этой точки зрения сыграла огромную положительную роль. В этом смысле завершение Программы – это большая проблема, так как на этом пути надо еще многое сделать».



«Проблема не решена до конца, она имеет глубокие корни еще начиная со времен СССР и сегодня до сих пор остается. Когда мы говорим о проведении успешной культурной политики, это должно означать развитие культуры. То есть создание соответствующей среды для производителей культурного продукта. Но когда человек, который проводит культурную политику, не имеет прямой коммуникации по разработке инструментов культурной политики с представителями сектора, представить осуществление такой политики невозможно. Это главный вызов, который пока существует во всех странах нашего региона».

















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