НПО просят президента присвоить гражданство Грузии Мустафе Эмре Чабуку

29.01.2018 14:53 Неправительственные организации обращаются к президенту с просьбой, в порядке исключения присвоить гражданство Грузии Мустафе Эмре Чабуку и членам его семьи, а также педагогам колледжа Демиреля и Университета Черного моря.



21 НПО заявляют, что у этих людей действительно есть особая заслуга перед Грузией, и желание стать гражданами нашей страны.



"Грузинское общество почти полгода, как следит за несправедливостью по отношению педагога и менеджера частного колледжа имени Демиреля, Мустафы Эмре Чабука,

и трагедией его семьи.



24 мая 2017 года по требованию турецкой стороны грузинские правоохранители задержали М.Э. Чабука, и определили ему до-экстрадиционное заключение, а членов его семьи главная прокуратура Грузии включила в специальную программу из-за осуществленной в их адрес угрозы. Апелляционный суд Тбилиси 26 января не удовлетворил иск о присвоении статуса беженца Мустафе Эмре Чабуку

и членам его семьи, от чего со своей стороны зависит вопрос экстрадиции Чабука. В случае экстрадиции существует большой риск, что Чабук, возможно, подвергнется бесчеловечному отношению, и может стать жертвой пытки.



К сожалению, действия, осуществленные по отношению Чабука, являются непрямым посланием для других преподавателей школы Демиреля, и членов их семей, и они не чувствуют себя защищенными на территории Грузии.



Колледж Демиреля и Университет Черного моря является частью сети образовательных учреждений Чаглара, которая уже 24 года функционирует в Грузии, и предлагает молодежи (до сегодняшнего дня 30 000 учащихся и студентов закончили эти учреждения, многие из них принесли успех Грузии на международных олимпиадах) образование высокого уровня посредством профессиональных и высококвалифицированных педагогов. Их часть за особую заслугу перед Грузией уже стали гражданами Грузии.



С учетом вышеизложенного обращаемся к президенту Грузии с просьбой, присвоить гражданство Грузии в порядке исключения Мустафе Эмре Чабуку и членам его семьи, а также педагогам колледжа Демиреля и Университета Черного моря, у которых действительно есть особая заслуга перед Грузией, и желание стать гражданами нашей страны. Мы думаем, этим шагом их права будут гарантированными и более защищенными на территории Грузии" - пишут организации.



Сегодня Апелляционный суд Грузии оставил в силе решение Городского суда Тбилиси, по которому бывшему менеджеру колледжа Демиреля, и его семье было отказано в статусе беженца.



Менеджера колледжа Демиреля, Мустафу Эмре Чабука задержали 24 мая по обвинению в связях с террористической организацией. Турция требует его экстрадиции, а обвиняемый-статус беженца Грузии.



Министерство по делам вынужденно перемещенных лиц, расселения, и беженцев отказало ему в статусе беженца по той причине, что в тюрьмах Турции положение улучшилось. По словам министра Созара Субара, Чабук не будет подвергаться пыткам в заключении в Турции . По его же заявлению, прокуратура Грузии получила дипломатические гарантии, что Чабук будет содержаться в тюрьме европейских стандартов.

















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