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Россияне скупили рекордное количество Lamborghini
29.01.2018 15:04
Итальянская компания Automobili Lamborghini установила рекорд по продажам люксовых автомобилей в России. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат».
В 2017 году Lamborghini нарастила продажи на 28 процентов в сравнении с 2016-м. Лидерами продаж выступили спорткары Aventador и Huracan, которых было продано в общей сложности 37 штук.
В начале 2017 года Lamborghini представила модель Aventador S Coupe с двигателем V12, а в сентябре компания презентовала родстер — Aventador S Roadster. В марте 2017 года компания выпустила модель Huracan Performante, примерно тогда же компания представила свой первый внедорожник — Urus.
Российские покупатели активно следят за новинками от Lamborghini. В начале декабря сообщалось, что россияне выкупили почти всю квоту на Urus еще до официального старта продаж внедорожника.
Лента.ру
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