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Сборную России не допустили на Паралимпиаду


29.01.2018   17:15
Международный паралимпийский комитет принял решение отстранить российскую сборную от участия в Паралимпийских играх, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане 9-18 марта. При этом отдельным атлетам разрешили выступать на соревнованиях под нейтральным флагом.

Так, МПК продлил отстранение Паралимпийского комитета России, которое введено в связи с допинговым скандалом. Вместе с тем, участие в Паралимпиаде все же смогут принять 30-35 российских атлетов. Они будут выступить под нейтральным флагом в соревнованиях по горным лыжам, биатлоне, лыжным гонкам, сноуборде и керлинге.

«МПК продлил отстранение ПКР, однако признает прогресс, достигнутый ПКР на пути к восстановлению членства в организации. Члены рабочей группы отметили, что на данный момент не выполнено два критерия — признание Российского антидопингового агентства соответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA); предоставление российской стороной подробного и аргументированного ответа на выводы, содержащиеся в докладе главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена», — заявили в МПК.

Отметим, что российских спортсменов уже не допускали на Паралимпиаду 2016 года в Рио-де-Жанейро. Отстранение Паралимпийского комитета России связано с докладом независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном, в котором упоминались нарушения антидопинговых правил в российском параспорте.

Напомним, ранее исполком МОК решил приостановить членство Олимпийского комитета России в организации и отстранить Россию от участия в Олимпийских играх 2018 года. По последним данным, количество российских спортсменов, которые могут поехать на Игры, сократили до 389 человек.






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