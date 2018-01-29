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Повышение зарплат педагогам детских садов в Тбилиси планируется после разработки квалификационных требований


29.01.2018   17:33
Говорить о повышении зарплат педагогам детских садов в Тбилиси можно только после того, как будут разработаны квалификационные требования для педагогов детских садов.

Об этом руководитель Агентства по управлению детскими садами Каха Гванцеладе заявил в ходе встречи с фракцией «Национального движения» в городском совете Тбилиси.

На вопрос оппозиции, будет ли увеличена зарплата педагогов детских садов, Гванцеладзе ответил, что это один из приоритетных вопросов.

«Главным приоритетом являются зарплаты, однако после того, как мы разработаем квалификационные требования. В этом случае нужно оценить педагога, а не проводить экзамен. Нужно оценить квалификацию того или иного человека, и это не должно быть стрессовым. В этом случае мы будем использовать метод без стресса. В то же время, нужно внедрить стратегию управления человеческими ресурсами», — заявил Каха Гванцеладзе.

По его словам, у педагогов не должно быть равной оплаты, так как у некоторых другая квалификация.






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