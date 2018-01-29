Грузия на 68-м Берлинском международном кинофестивале

29.01.2018 17:34 Грузия в этом году будет представлена на 68-м Берлинском международном кинофестивале в тринадцатый раз. На европейской киноярмарке в Берлине состоится мировая премьера фильма Тинатин Каджривили «Горизонт».



По решению European Film Promotion, Ираклий Квирикадзе попал среди 10 самых талантливых европейских «Восходящих звезд». Молодой актер нашумевшего триллера «Заложники» Резо Гигинеишвили номинирован в номинации Shooting Stars. А 19 января ему передадут престижную награду European Shooting Stars Award.



Секция BERLINALE CLASSICS представит зрителю мировые премьеры восстановленных версий 7 фильмов, признанных десяток лет назад. Среди них – обладатель Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля фильм Михаила Калатозишвили «Летят журавли».



В рамках Market Screenings состоится показ нового фильма Зазы Халваши «Наме».



14-22 февраля в ходе Берлинского международного кинофестиваля в Берлине пройдет неделя критиков. Она откроется немецкой премьерой обладателя многих международных наград, фильма Анны Урушадзе – «Страшная мать».



На одной из самых крупных и значимых платформ «Нетворкинга» Berlinale Talents в этом году будут представлены три грузинских кинематографиста:



• Анна Саруханова – режиссер

• Рати Циталадзе – режиссер, продюсер

• Нино Варсимашвили – сценарист, продюсер



В рамках ярмарки кинопродукции 19 февраля пройдет Books at Berlinale, для которого впервые были отобраны грузинские литературные произведения. Кинопрофессионалам в Берлине представят роман Дато Турашвили «Другой Амстердам», который попал среди 12 лучших работ.



Берлинский 68-ой международный кинофестиваль пройдет с 15 по 25 февраля.

















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