В Тбилиси до 900 детей перераспределены по 11 детским садам

29.01.2018 17:40 Воспитанники четырех детских садов Тбилиси с сегодняшнего дня, 29 января, начали посещать другие воспитательные учреждения. На прошлой неделе из-за неудовлетворительного технического состояния зданий столичная мэрия приняла решение закрыть четыре детских сада. Учебно-воспитательный процесс в этих учреждениях приостановлен до окончания ремонтных работ.



Агентство по управлению детскими садами распределило до 900 детей, которые посещали эти учреждения, по 11 другим детским садам. Как отмечают в ведомстве, все группы были сохранены. Кроме того, работать с детьми продолжат те же воспитатели.



«Дети распределены в детские сады, расположенные поблизости, а вместе с ними и воспитатели и административный персонал. Мы уже начали работу и в ближайшее время у нас будет проект по восстановлению зданий, укрепительным работам. После этого, учебно-воспитательный процесс в этих садах будет восстановлен», - заявил эфире телеканала «Рустави 2» руководитель агентства Каха Гвацеладзе.



Агентство проводит мониторинг детских садов с целью изучения конструктивной прочности всех зданий за исключением построенных в течение последних четырех лет. На данный момент экспертами Национального бюро экспертизы изучены все здания, состояние которых вызывали сомнения. Именно после этого мэрия решила срочно провести ремонт в четырех дошкольных учреждениях.















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