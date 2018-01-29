В высокогорной Сванети отметили праздник Лампроба с элементами дохристианских традиций

29.01.2018 18:03 В высокогорной Сванетии 28 января отмечали Лампроба, или Праздник факелов – по особому христианскому обряду, с учётом специфики древнейших и по сей день не утративших значения ритуальных традиций этих труднодоступных регионов (Сванети, Пшави, Хевсурети).



Праздник начался молитвенным шествием к специально означенному священному участку. Именно на нём началось празднование Лампроба – Дня мужчин и храбрецов. К этому торжественному дню в семьях заранее заготавливают «лампари» - факелы, которых выносят на священный участок столько, сколько в семье мужчин. Собравшиеся зажигают факелы, разводится также большой костёр. Затем приходит черёд совместной молитве – участники обряда просят Господа умножить в семьях потомство мужского пола, продолжателей рода.



На священный участок приносятся также испечённые в семьяхритуальные хлебцы, которые затем освящаются в местной церкви.



Лампроба разных «направлений» проводится в Сванетии трижды в год.



28 января – в честь мужчин, продолжателей рода. Лампроба 14 февраля посвящена Сретенью Господню, и в этот день огонь разводится на могилах ушедших представителей родовых ветвей. В молитвах сваны молят Бога о даровании благоденствия душам усопших в Царствии небесном.



В конце февраля празднуется Райская Лампроба.















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