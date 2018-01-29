Бывший министр внутренних дел продолжит карьеру в спорте

29.01.2018 20:05 Бывший министр внутренних дел, бывший заместитель начальника Совета управления кризисов Александр Чикаидзе назначен вице-президентом Национальной федерации по борьбе. Информацию об этом "Акценту" подтвердил генеральный секретарь Национальной федерации Грузии по борьбе Давид Грдзелишвили.



"Мы подтверждаем, что назначили. Но вместе с ним назначили и других: вице-президентами в направлении по свободной борьбе назначен как Александр Чикаидзе, так и Эдишер Мачаидзе и Темур Казарашвили. Должен сказать, что ни один из них не получает зарплату и премию"- заявил Грдзелишвили.



Журналист поинтересовался мотивацией этих лиц в условиях, когда не получают зарплату, в связи с чем Грдзелишвили пояснил, что этой мотивацией является "любовь к борьбе". Однако в кулуарах изданию сообщили другую информацию, в частности "в федерации крутятся солидные деньги":



"Дело в том, что бюджет выделил федерации около 5-7 миллионов лари. В то же время известно, что когда у федерации есть чемпион, победитель, ему дополнительно перечисляют 200 000 лари. А затем эта сумма распределяется на президента и вице-президентов"- заявил источник, который обещал, что в скором будущем передаст "Акценту" скандальные документы.



А также любопытно то обстоятельство, что Национальной федерацией по борьбе руководит Гега Гегешидзе. С его именем оппозиция связывает шумные события в Корцхели. Кроме того, в бытность Чикаидзе министром Гегешидзе занимал должность начальника охраны Чикаидзе.

















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