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Грузинская группа «Ириао» будет выступать во втором полуфинале Евровидения 2018.


29.01.2018   20:42
По результатам жеребьевки, группа «Ириао» будет выступать во втором полуфинале Евровидения 2018 10 мая. Об этом стало известно на голосовании в Лиссабоне.

Перед жеребьевкой прошла официальная церемония, на которой мэр Киева Виталий Кличко передал символические ключи от песенного конкурса Евровидение мэру Лиссабона Фернандо Медине.

Таким образом, в первом полуфинале 8 мая выступят: Албания, Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Болгария, Чешская Республика, Эстония, Исландия, Израиль, Литва, Армения, Австрия, Хорватия, Кипр, Финляндия, Македония, Греция, Ирландия, Швейцария.

Во втором полуфинале 10 мая выступят: Австралия, Дания, Норвегия, Молдова, Румыния, Россия, Сан-Марино, Сербия, Нидерланды, Венгрия, Грузия, Мальта, Черногория, Латвия, Польша, Словения, Швеция, Украина.

Группа «Ириао» будет представлять Грузию на музыкальном конкурсе «Евровидение – 2018». Музыкальный руководитель группы, композитор Давид Малазония, который на протяжении 15 лет выступал в Германии.

Группа исполняет уникальную музыку, которая является смесью грузинской этномузыки и джаза. Основатель группы и музыкальный руководитель Давид Малазония считается одним из первых грузинских композиторов, который объединил эти два жанра. Он на протяжении 30-ти лет создавал музыку в Германии и Грузии, как для театра, так и для телепроектов, отдельных музыкантов и групп. По его инициативе был основан ансамбль, дебют которого в 2013 году снискал заслуженную популярность.







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