Национальная галерея выставит шесть графических работ Мекеланджело Буанаротти

29.01.2018 21:12 Национальная галерея Грузии и посольство Италии в Грузии представят графические работы одного из крупнейших мастеров эпохи Возрождения Микеланджело Буанаротти.



По информации Национального музея, со 2-го февраля, Национальная галерея имени Дмитрия Шеварднадзе выставит на показ шесть графических полотен из флорентийской коллекции «Каза Буанаротти».



Экспозицию оригинальных работ художника привезет в Грузию 31 января директор музея Алессандро Чек.



Выставка продлится до третьего апреля.

















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