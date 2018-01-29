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Национальная галерея выставит шесть графических работ Мекеланджело Буанаротти
29.01.2018 21:12
Национальная галерея Грузии и посольство Италии в Грузии представят графические работы одного из крупнейших мастеров эпохи Возрождения Микеланджело Буанаротти.
По информации Национального музея, со 2-го февраля, Национальная галерея имени Дмитрия Шеварднадзе выставит на показ шесть графических полотен из флорентийской коллекции «Каза Буанаротти».
Экспозицию оригинальных работ художника привезет в Грузию 31 января директор музея Алессандро Чек.
Выставка продлится до третьего апреля.
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